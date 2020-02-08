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Джазовый музыкант Пятрас Герулис, являющийся отцом певца Стаса Пьехи, рассказал, что сын перестал помогать ему деньгами.

Пьеха отправлял ему деньги, несмотря на то, что отец никогда не участвовал его воспитании.

Стас — это моя боль. Деньги раньше приходили постоянно, а сейчас он ничего не присылает, — заявил отец Пьехи в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Мужчина рассказал, что недавно стал жертвой грабителей. У него украли компьютер и телефон. Техника была куплена на деньги сына. Пятрас Герулис подчеркнул, что воры не тронули телескоп, который он планирует подарить своему внуку — сыну Стаса Пьехи.

Мне интересно было бы посмотреть на внука и подарить телескоп, — заявил мужчина.

Он признался, что испытывает серьёзные трудности — его пенсия в переводе на российские деньги составляет 16 тысяч рублей, чтобы питаться мужчина ходит в столовую для малоимущих.

NEWS.ru писал, что Стас Пьеха признался, что более десяти лет принимал наркотики. Он пытался избавится от зависимости, однако через несколько дней его самочувствие ухудшалось, и мужчина снова тянулся к запрещенным препаратам. По его словам, после начала музыкальной карьеры в 2004 году он бросил и не употреблял наркотики около 11 лет. Затем произошёл срыв, а певец слёг в больницу с инфарктом. Потом обращался в реабилитационные клиники и смог избавиться от зависимости.