Отар Кушанашвили вспомнил суд с Аллой Пугачёвой

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили признал, что несколько лет назад оскорбил певицу Аллу Пугачёву.
По его словам, он, находясь в неадекватном состоянии, пришёл на одну передачу, где нелестно отозвался о Примадонне.
Мне потом пересказали мои оскорбления в её адрес. Я никогда не думал, что так потеряю человеческий облик. Я представить себе не мог, что так скажу, — признался шоумен в студии программы «Судьба человека».
Пугачёва подала на него в суд. Она назвала его талантливым журналистом, которому нужно преподать урок, чтобы он не оскорблял. После этих слов Кушанашвили стало стыдно, и он извинился.
Как писал NEWS.ru, певица Лика Стар попала в чёрный список шоу-бизнеса после конфликта с Аллой Пугачёвой. Крах карьеры стал расплатой за роман с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым.
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