Отар Кушанашвили вспомнил суд с Аллой Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/04b80bd8-741d-11ea-994e-fa163e074e61_660.jpg Отар Кушанашвили Фото: otar.kushanashvili/instagram.com

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили признал, что несколько лет назад оскорбил певицу Аллу Пугачёву.

По его словам, он, находясь в неадекватном состоянии, пришёл на одну передачу, где нелестно отозвался о Примадонне.

Мне потом пересказали мои оскорбления в её адрес. Я никогда не думал, что так потеряю человеческий облик. Я представить себе не мог, что так скажу, — признался шоумен в студии программы «Судьба человека».

Пугачёва подала на него в суд. Она назвала его талантливым журналистом, которому нужно преподать урок, чтобы он не оскорблял. После этих слов Кушанашвили стало стыдно, и он извинился.

Как писал NEWS.ru, певица Лика Стар попала в чёрный список шоу-бизнеса после конфликта с Аллой Пугачёвой. Крах карьеры стал расплатой за роман с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым.