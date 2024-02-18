Отар Кушанашвили горячо поддержал одну из участниц «голой» вечеринки Кушанашвили выступил в поддержку Лолиты на фоне отмены концертов певицы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили выступил в поддержку певицы Лолиты Милявской на фоне отмены ее концертов, пишет StarHit. По его словам, до участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой исполнительница многие годы трудилась на сцене и радовала народ.

В этих кругах никто никогда друг друга не поддерживал. Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение, — сказал Кушанашвили.

По его мнению, певица пострадала незаслуженно, став заложницей обстоятельств. Телеведущий также раскритиковал других звезд, которые, по его словам, так и не протянули Лолите руку помощи. Кушанашвили считает, что многие из тех, кто сегодня осуждает Лолиту, забыли о том, как сами много лет с удовольствием слушали ее песни.

Ранее Кушанашвили посочувствовал певцу Филиппу Киркорову, чья концертная деятельность на какое-то время тоже встала на паузу после «голой» вечеринки Ивлеевой. Однако при этом телеведущий счел «неуместной» помощь Киркорова жителям Белгорода после обстрелов ВСУ, а также назвал короля отечественной поп-эстрады «кучерявой гнидой» и осудил за внешний вид на тусовке в московском клубе «Мутабор».