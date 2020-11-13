Оскар Кучера оценил призыв Валерия Меладзе бойкотировать новогодние шоу

https://static.news.ru/photo/6de1705e-2737-11eb-a5a1-fa163e074e61_660.jpg Оскар Кучера Фото: oskarkuchera/instagram.com

Актёр и телеведущий Оскар Кучера «целиком и полностью» поддерживает предложение Валерия Меладзе к артистам отказаться от съёмок в новогодних передачах.

О бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию.

Я бы ещё хотел предложить, чтобы наше правительство на всё это время или на следующий год сделало налоговую скидку в 75%, чтобы мы платили только 25%, а то как-то нехорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов 25%, — отметил Кучера.

По его словам, введены все необходимые меры безопасности: граждане носят маски и перчатки, а в залах действует специальная рассадка. Актёр считает, что нужно также поставить специальных людей, которые бы контролировали соблюдение правил.

Кучера добавил, что театры не могут существовать на 25%, потому что в таком случае доход не получат ни культурные учреждения, ни артисты, ни другие работники.

Все останутся без денег. Семьи останутся без денег, — подчеркнул он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как писал NEWS.ru, члены партии «Коммунисты России» выступили с призывом оштрафовать Валерия Меладзе за «призыв к саботажу». Председатель комитета партии Максим Сурайкин подчеркнул, что певец таким образом хочет сорвать мероприятия, которые любимы миллионами россиян.

Ранее Валерий Меладзе прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Своими словами он спровоцировал настоящую волну возмущения как у поклонников, так и у коллег.