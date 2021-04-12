Организаторы шоу «Маска» рассказали о требованиях артистов проекта

https://static.news.ru/photo/ec574b4c-9b5a-11eb-a970-96000091f725_660.jpg Фото: vyacheslav_star/instagram.com

Организаторы шоу «Маска» раскрыли райдеры артистов проекта. Герои проводят на съёмках по пять-семь часов и выдвигают свои предпочтения.

У большинства требования стандартны: это чай и зефир. Также артистам предлагаются кола, разные виды колбас, сыры, зерновой хлеб и рыба или мясо на горячее, приводит слова организаторов StarHit.

Ольга Бузова, выступавшая в маске Розовой Пантеры, обожала кофе с тремя кусочками сахара. Носорог обязательно требует голубцы, Иосиф Пригожин — Ананас обожал жареную картошку и просил крошечную порцию эспрессо с большим количеством молока.

Крокодил сразу поставил условие: по приезду в «Главкино» он сначала идёт есть, а потом уже на запись. Ему нужны силы, поясняют организаторы шоу, так как у него одна из самых ярких хореографий на проекте. Лучшими в танцах сотрудники проекта называют Зайца и Крокодила, у которых, как ни странно, оказались самые оголтелые поклонники. Они пытались после выступлений прорваться за сцену. Заяц, к слову, всегда просит, чтобы охрана вела его на сцену, держа за обе руки.

У Неваляшки 20-килограммовый костюм, поэтому с ней приходится думать над движениями, как и с Ламой. Самым несговорчивым персонажем был Азиза-Пингвин, который сам себе хотел ставить танцы.

Неваляшка всегда выкладывается по полной, и однажды ему даже потребовалась помощь врача из-за нехватки кислорода. Для того чтобы привести артиста в чувство, есть специальная комната, куда артист любыми силами должен добраться в костюме. Кому-то приходилось делать даже укол.

Постоянно в готовности находятся костюмеры проекта: артисты худеют от программы к программе. Потерял за время съёмок 20 кг Крокодил. Поэтому постоянно приходится добавлять маскам толщину. Образы от выпуска к выпуску постоянно претерпевают изменения.

Единорог-Дубцова боялась смотреть через внутреннюю сетку, поэтому для неё пришлось подбирать цвета. Ламе меняли колёса, чтобы они могли вращаться на 360 градусов. Крокодилу нашивали наколенники, а Розовой Пантере и Единорогу всё врем делали свежую укладку. Банану-Стоянову было так душно, что внутрь головы маски был вставлен вентилятор.

Все костюмы хранятся в надёжном месте. Их стоимость определяется не одной сотней тысяч рублей. Самыми дорогими считаются костюмы Змеи, Неваляшки и Единорога.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров, председательствующий в жюри шоу «Маска» признался, насколько трудно ему выбирать номинантов на разоблачение. Шоу близится к финалу, самые сильные участники соревнуются за право победить в проекте и поэтому выкладываются на сцене во всю мощь.