Организаторы приостановили продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве

Продажи билетов на московский концерт рэпера Моргенштерна приостановлены. Сообщение об этом размещено на сайте клуба Gipsy, где 26 ноября должно было пройти мероприятие.

Продажи временно приостановлены организатором, — говорится в сообщении.

Ранее представители Gipsy заявляли о том, что выступление Моргенштерна отменять не предполагается, несмотря на слухи о его отъезде за пределы РФ.

Сообщения о том, что Алишер Моргенштерн покинул Россию, появились в СМИ после того, как председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Глава СК подчеркнул, что в настоящее время необходимо уделять внимание не только образованию молодёжи, но и её воспитанию.

Также сообщалось, что СК РФ проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.