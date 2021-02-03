Организаторы проекта «Дом-2» рассказали о новых условиях для участников шоу

Организаторы реалити-шоу «Дом-2» ищут новых героев для проекта. По словам действующей участницы Надежды Ермаковой, одним из требований к претендентам будет отсутствие «тюнинга косметологов».
«Дом-2» в новом формате и с новыми героями возвращается на российское телевидение! Мы запускаем кастинги по всей стране дистанционно! — приводит «Вечерняя Москва» слова Ермаковой.
Она отметила, что герои не должны быть старше 25 лет, они должны показать свои таланты и предоставить ссылки на выступления, раскрывающие их как творческих личностей. Организаторы выберут самых ярких и амбициозных молодых людей.
Как сообщал NEWS.ru, телепроект «Дом-2» возобновит свою работу на канале СТС Love. В проекте продолжат сниматься некоторые старые участники, а также зрителям представят перспективных новичков. О закрытии программы, выходившей на телеканале ТНТ в течение 17 лет, стало известно в конце 2020 года.