Организаторы проекта «Дом-2» рассказали о новых условиях для участников шоу

https://static.news.ru/photo/1d3e95a6-6629-11eb-b24a-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Schekinov Alexey Victorovich/wikipedia.org

Организаторы реалити-шоу «Дом-2» ищут новых героев для проекта. По словам действующей участницы Надежды Ермаковой, одним из требований к претендентам будет отсутствие «тюнинга косметологов».

«Дом-2» в новом формате и с новыми героями возвращается на российское телевидение! Мы запускаем кастинги по всей стране дистанционно! — приводит «Вечерняя Москва» слова Ермаковой.

Она отметила, что герои не должны быть старше 25 лет, они должны показать свои таланты и предоставить ссылки на выступления, раскрывающие их как творческих личностей. Организаторы выберут самых ярких и амбициозных молодых людей.

Как сообщал NEWS.ru, телепроект «Дом-2» возобновит свою работу на канале СТС Love. В проекте продолжат сниматься некоторые старые участники, а также зрителям представят перспективных новичков. О закрытии программы, выходившей на телеканале ТНТ в течение 17 лет, стало известно в конце 2020 года.