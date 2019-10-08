https://static.news.ru/photo/e29728cc-ea38-11e9-a57b-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте удивила и восхитила своих поклонников новой фотографией. На ней артистка позирует в лиловом платье «в пол» и накинутом на плечи светлом жакете.

При этом стильный образ Орбакайте дополнила красивым макияжем и слегка подкрученными волосами. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram .

Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а жизнь в нём — лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, попробуй лишь только взглянуть между строк. М. Жванецкий, — подписала публикацию Орбакайте.

Одним из первых оставил хвалебный комментарий тесть певицы Максим Галкин. Свой восторг он выразил одним словом: «Красотка!».

Поклонники также не поскупились на комплименты: «Интересный образ. Совершенно новый», «Кристина как всегда обворожительна», «Необыкновенная!», «Кристина — это достойная дочь достойной мамы!!!», «Всегда прекрасна», «Кристина, любой образ Вам к лицу».

Ранее News.ru сообщал, что Орбакайте опровергла появившиеся в прессе слухи о вынашивании ею детей для матери, Аллы Пугачёвой. К посту певица приложила скриншоты с заголовками СМИ, что именно она стала суррогатной матерью для Лизы и Гарри, детей Примадонны и Максима Галкина. Музыкант Игорь Николаев предложил Орбакайте подать в суд на издания за распространение ложной информации. Сама певица ответила, что она просто хотела посмеяться над заголовками.