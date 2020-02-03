Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актриса Мила Йовович родила девочку, для которой придумали необычное имя — Озиан. Мама и малышка чувствуют себя отлично.

Это третья дочь, которую актриса родила в счастливом браке с режиссёром Полом Андерсеном. Фото счастливого семейства Йовович опубликовала в Instagram. Поздравить маму пришли её девочки и муж. Рода прошли хорошо,...