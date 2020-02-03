Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: АГН Москва/Global Look Press

Зять Аллы Пугачёвой и супруг Кристина Орбакайте приготовил завтрак для всей семьи. Это яичница с сыром и помидорами.

Процесс приготовления Кристина Орбакайте снимала на телефон, видео опубликовала в Instagram.

Папа может! — похвалила мужа певица.

Помогала отцу на кухне семилетняя дочь Клава. Помимо яичницы семья зятя Примадонны поела авокадо и хлеб с отрубями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян, посмотрев юбилейный концерт певицы Аллы Пугачёвой, выступил с резкой критикой в её адрес.

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