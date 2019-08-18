https://static.news.ru/photo/8f77d7e8-c1c7-11e9-b1a1-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Cети появилась серия архивных фотографий звезды отечественной эстрады Аллы Пугачёвой для модного журнала Vogue. На них Алла Борисовна предстаёт в новом неожиданном образе, который, по признанию поклонников певицы, сделал её совершенно неузнаваемым.

На модную съёмку Пугачёва решилась в 1999 году, когда ей было 45. Снимал Примадонну известный британский фотограф Робин Деррик. На чёрно-белых фотографиях она позирует в тёмном одеянии, кое-где примеряя на себя шляпу. Её стильный образ дополняет сигара с мундштуком. В этой женщине поклонники с трудом узнали любимую певицу, ведь им непривычно видеть её с прямыми волосами. По признанию фанатов, образ получился довольно дерзким. Впрочем, это вполне характерно для певицы. Даже закончив карьеру, она продолжает удивлять публику своим ярким стилем.

Ранее, как писал News.ru, юморист Максим Галкин заявил, что американская певица Барбара Стрейзанд скопировала образ его супруги — Пугачёвой. По его словам, Примадонна одевалась так 20 лет назад.