Опра Уинфри рассказала, как её в детстве насиловал двоюродный брат

https://static.news.ru/photo/e0373da0-bae9-11eb-b479-96000091f725_660.jpg Фото: oprah/instagram.com

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри рассказала в эпизоде сериала The Me You Can't See, что в детстве её несколько раз изнасиловал 19-летний двоюродный брат. Шоу выходит на платформе Apple TV+.

По словам знаменитости, она долго не раскрывала подробностей произошедшего, и даже для на съёмках не назвала имени родственника. Уинфри добавила, что девочкам опасно жить в мире, полном мужчин.

В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определённо не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс <...> Он отвёл меня в магазин мороженого, кровь ещё текла по моей ноге, и купил мне мороженое, — призналась Опра.

Ведущая отметила, что была изнасилована родным дядей в 14-летнем возрасте. Тогда девочка забеременела и родила, однако ребёнок умер через несколько недель.

До этого Уинфри откровенно рассказала в шоу The Dr. Oz Show, как сталкивалась в детстве с семейным насилием. По её словам, однажды её хлыстом избила родная бабушка в качестве наказания за проступок. Журналистка добавила, что на теле остались рубцы, а в день воскресной службы один из них открылся и кровь начала сочиться из раны, да так сильно, что детское платье окрасилось в красный цвет.

Ранее сообщалось, что певица Леди Гага в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See) призналась, что в 19 лет её изнасиловал музыкальный продюсер. В результате юная звезда забеременела.