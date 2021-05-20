Леди Гага призналась, что забеременела после изнасилования продюсером

https://static.news.ru/photo/129c6e6a-ba1c-11eb-a5ce-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Я, которого вы не видите», Леди Гага Фото: vk.com/hausofgaga

Певица Леди Гага в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See) призналась, что в 19 лет её изнасиловал музыкальный продюсер. В результате юная звезда забеременела, передаёт The Sun.

Знаменитость в программе, посвящённой проблемам психического здоровья, отметила, что плохо помнит происходившее. Говоря на эту тему, 35-летняя Леди Гага плакала .

Мне было 19 лет, я работала в индустрии, и продюсер сказал мне: «Разденься». Я отказалась и ушла. Тогда он заявил, что сожжёт всю мою музыку. Угрозы не останавливались. Он не переставал требовать от меня этого, и тогда я просто замерла. Дальше я ничего не помню, — рассказала певица.

Гага рассказала, что первое, что она смогла почувствовать, — сильная боль, а после — ужас, в котором певица оцепенела и уже не понимала, что происходит. После произошедшего у звезды случился нервный срыв, который перетёк в депрессию. Спустя несколько лет знаменитости даже пришлось лечиться в больнице — без психиатрической помощи Гага не справлялась с травмой.

Я болела несколько недель. Тогда я поняла, что это та же боль, которую я испытала, когда тот продюсер, который меня изнасиловал, бросил меня беременную. Меня рвало и тошнило, — поделилась Гага.

По её словам, после того как продюсер надругался над ней, он запер её в студии звукозаписи, где держал восходящую звезду в течение нескольких месяцев и жестоко обращался. Певица также твёрдо решила, что никогда не назовёт имя своего насильника, так как больше никогда не хочет сталкиваться с ним лицом к лицу.

Ранее сообщалось, что Apple TV+ 21 мая представил программу о психическом здоровье от соавторов и исполнительных продюсеров Опры Уинфри и принца Гарри. Они же стали ведущими документального сериала. Программа предлагает взглянуть на разнообразные истории тех, кому довелось столкнуться с проблемами психического здоровья и эмоционального благополучия. Своим опытом, кроме Гаги, поделятся Опра и принц Гарри, вспоминая о своих путешествиях и трудностях, а также шеф-повар Рашад Армстед, актриса Глен Клоуз и другие.