Известная телеведущая рассказала, как её избивала бабушка

https://static.news.ru/photo/88d19940-a8fe-11eb-a29f-96000091f725_660.jpg Опра Уинфри Фото: facebook.com/oprahwinfrey

Известная американская телеведущая Опра Уинфри откровенно рассказала в шоу The Dr. Oz Show, как сталкивалась в детстве с семейным насилием. По её словам, однажды её хлыстом избила родная бабушка.

Я играла с водой, а бабушка наблюдала за мной из окна. Я принесла ведро, а оно болталось, ведь я ещё совсем маленькой девочкой была. И тогда бабушка сказала: «Ты играла с водой? Ты опускала пальцы в эту воду? Мы же пьём эту воду», — вспомнила Уинфри.

Она призналась, что соврала, что не делала этого. В ответ пожилая родственница заявила, что всё видела, и начала бить внучку. Журналистка добавила, что на её теле из-за наказания остались рубцы, а в день воскресной службы один из них открылся и кровь начала сочиться из раны, да так сильно, что детское платье окрасилось в красный цвет.

Накануне российская телеведущая Дана Борисова в разговоре с NEWS.ru призналась, что стала жертвой сексуального насилия много лет назад, но имён не раскрыла, рассказала лишь детали произошедшего. По её словам, один из её руководителей приглашал в кабинет и начинал приставать. Она добавила, что во время работы на радиостанции такое «частенько происходило», но «решить вопрос» пытались без скандалов, так как «всё же зависишь от человека, от зарплаты и карьерных моментов».

Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.