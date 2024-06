«Она дива»: Лена Катина высказалась о сторис Билли Айлиш под «Тату» Лена Катина: приятно было узнать, что Билли Айлиш слушает «Тату»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лена Катина с семьей

Бывшая солистка поп-группы «Тату» Лена Катина заявила, что испытала приятные чувства, когда узнала о танцах американской певицы Билли Айлиш под ее песню. Этим она поделилась на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru. Катина рассказала, что завирусившийся ролик, где Айлиш подпевает композиции «Я сошла с ума», ей показали знакомые.

Она дива и, наверное, одна из популярных певиц в мире. И когда она слушает твою песню — это приятно, — отметила Катина.

На церемонию вручения Премии МУЗ-ТВ Катина пришла с супругом-миллионером, переболевшим онкологией, и двумя детьми. Девушка заявила, что совсем скоро вернется на сцену после декрета — второго сына Демьяна она родила в июле прошлого года. Также она рассказала, что ночью к малышу супруги встают по очереди.

В начале июня Билли Айлиш в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала сторис под англоязычную версию песни «Я сошла с ума» — All the Things She Said. На видео 22-летняя исполнительница едет в автомобиле в бандане и куртке и напевает известную композицию. При этом Айлиш поставила на видео локацию «Берлин, Германия» и украсила ролик стикером с изображением девушки из японских мультфильмов.