«Он что баран?»: Актриса Макеева рассказала, как увела любовника из семьи

https://static.news.ru/photo/20b11c7c-94eb-11eb-b99f-96000091f725_660.jpg Фото: makeevan/instagram.com

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказала о том, что собралась замуж в четвёртый раз. Её избранником стал мужчина, который ушёл ради артистки из семьи с четырьмя детьми.

Искренне не понимаю фразы «увести из семьи». Ну что это? Это что, баран или телёнок? — пошутила Макеева.

Что касается детей своего жениха, она отметила, что «они выросли у него в машине», потому что его жена была чем-то занята. Актриса призналась, что «наверное, некрасиво быть такой счастливой, но она счастлива».

Макеева знала с самого начала отношений со своим избранником Романом Мальковым, что он женат. Он приехал в Москву на заработки. Сама актриса готова ему помочь с воспитанием детей. Недавно она опубликовала в соцсетях фотосессию из отеля, где отдыхала со своим возлюбленным и его детьми.

Ранее актриса Анастасия Макеева отреагировала на интервью жены своего возлюбленного Романа Малькова Светланы. Она призвала прессу проверять информацию и назвала свою соперницу озлобленной. Светлана Малькова до этого рассказала журналистам, что их брак ещё не расторгнут. Кроме того, девушка заявила, что многодетный отец не выполняет свои обязанности по алиментам и теперь ей одной приходится заботиться о четверых детях, пропадая на работе, писал NEWS.ru.