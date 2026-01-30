Зимняя Олимпиада — 2026
Ольга Макеева объяснила, почему еще не вышла замуж за Никиту Токарева

Актриса Ольга Макеева заявила, что любовь для нее важнее штампа в паспорте

Никита Токарев и Ольга Макеева Никита Токарев и Ольга Макеева Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Актриса Ольга Макеева призналась, что не торопится выходить замуж за актера Никиту Токарева, так как любовь для нее важнее штампа в паспорте, передает Леди Mail. Пара уже продолжительное время состоит в романтических отношениях.

Лично для меня любить и быть любимой куда важнее штампов. Я вообще такой человек — стараюсь получать удовольствие от всего в жизни, радоваться всему, что имею, и быть за это благодарной, — прокомментировала актриса.

Макеева также подчеркнула, что Токарев оказал значительное влияние на ее профессиональный путь и карьеру. Благодаря его помощи она получила работу в театре, где они сейчас трудятся вместе.

Ранее стало известно, что модель Анастасия Решетова выходит замуж за Владислава Абрамяна. Возлюбленный — сын влиятельного бизнесмена Ары Абрамяна. Анастасия не скрывала свое обручальное кольцо, хотя имя избранника ранее не раскрывала. Владислав увлекается конным спортом и боевыми искусствами, а в его собственности находится семейный особняк в Барвихе стоимостью около $80 млн.

