Ольга Макеева объяснила, почему еще не вышла замуж за Никиту Токарева

Актриса Ольга Макеева призналась, что не торопится выходить замуж за актера Никиту Токарева, так как любовь для нее важнее штампа в паспорте, передает Леди Mail. Пара уже продолжительное время состоит в романтических отношениях.

Лично для меня любить и быть любимой куда важнее штампов. Я вообще такой человек — стараюсь получать удовольствие от всего в жизни, радоваться всему, что имею, и быть за это благодарной, — прокомментировала актриса.

Макеева также подчеркнула, что Токарев оказал значительное влияние на ее профессиональный путь и карьеру. Благодаря его помощи она получила работу в театре, где они сейчас трудятся вместе.

