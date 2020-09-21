Ольга Бузова резко сменила имидж на «милую девочку»

https://static.news.ru/photo/68fa2302-fc93-11ea-93d9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Бузова предстала на съёмках шоу «Дом-2» в совершенно новом образе. Ведущая завязала два пышных хвоста с тонкими косичками.

Настроение — милая девочка с хвостиками, — подписала фото Бузова.

@buzova86

Первым в комментариях откликнулся возлюбленный ведущей телестройки Давид Манукян. Он поставил восторженный смайл с сердечками. На это немедленно отреагировали подписчики Ольги, пожелав паре поскорее помириться.

Ольга Бузова в последнее время часто экспериментирует с имиджем. В ресторан с мамой она пошла, сделав причёску с двумя розетками, на вечеринку к Стоцкой заявилась с длинными ниспадающими локонами.

Что касается расставания телеведущей с Манукяном, официального подтверждения этому нет, хотя слухи поползли после того, как Бузова удалила все совместные фотографии с рэпером.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и телеведущая Ольга Бузова с помощью приложения Gradient перевоплотилась в африканку, азиатку и индианку. Результатом она осталась довольна.