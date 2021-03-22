Ольга Бузова призналась в проблемах, с которыми столкнулась на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/3d629af0-8b25-11eb-9b83-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

После разоблачения Ольги Бузовой на шоу «Маска» певица до сих пор пребывает в эйфории. На своей странице в Instagram она выразила благодарность телеканалу НТВ за возможность принять участие в проекте, а также рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

Каждое шоу было для меня настоящим праздником, несмотря на всю сложность нахождения в костюме. Одна голова весила больше 5 кг, как минимум. В ней иногда приходилось находиться не по одному часу, — написала артистка.

Бузова также рассказала, что ей дважды предлагали принять участие в шоу. В первом сезоне она не смогла из-за очень сложного графика съёмок, однако на этот раз она «раздвинула все моторы, и с головой окунулась в сказку». По её словам, она ни секунды не пожалела, что согласилась быть частью такой команды и такого шоу.

В минувшее воскресенье, 21 марта, выяснилось, что под маской Розовой Пантеры скрывалась телеведущая и певица Ольга Бузова. Перед тем как она сняла маску, члены жюри попытались предположить, кто скрывается в образе Пантеры: они были уверены, что там могла быть Аделина Сотникова, Алина Загитова, Яна Рудковская или Татьяна Навка. Сама Бузова рассказала, что чуть не рассекретила себя, потому что постоянно хотела показать свой фирменный знак — сердечко.

Ранее тяжёлая маска на шоу стала серьёзным испытанием для российского актёра Юрия Стоянова. Скрывавшийся в костюме Банана артист признался, что согласился на такой отчаянный проект из озорства. По его словам, ещё немного и его бы «похоронили в костюме Банана», поэтому он не жалеет, что выбыл из гонки. Тем более, по его словам, жюри шло к тому, чтобы его раскрыть, писал NEWS.ru.