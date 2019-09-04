https://static.news.ru/photo/8e728254-cf22-11e9-9e39-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Представитель популярной певицы Ольги Бузовой сообщил, что светская львица отказалась погасить долги отца перед налоговой службой.

По его словам, отец певицы знает о долгах и готовится их погасить в ближайшее время. Игорь Бузов является индивидуальным предпринимателем, который работает в качестве IT-специалиста у дочери. Ежегодно он обязан платить налог, однако в этом году просто забыл это сделать, передаёт URA.RU .

Как ранее писал News.ru, 55-летний бывший военнослужащий Игорь Бузов уже четыре года не платит налоги. За это его могут привлечь к уголовной ответственности. На мужчину заведено три дела. Общая сумма задолженности превышает 38 тысяч рублей. Эти данные размещены на официальном сайте налоговой службы.