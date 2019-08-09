Телеведущая Оксана Фёдорова показала поклонникам фотографию своего мужа, которого долгие годы тщательно скрывает.
Модель поделилась, что уже девять лет счастлива в браке. Фотография выложена в годовщину свадьбы.
Девять лет назад я сказала «да». Всегда люблю, — написала Фёдорова в Instagram.
Многие комментаторы отметили, что певец Николай Басков лучше бы смотрелся рядом с ней, чем её «располневший муж».
Ранее News.ru писал, что обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова вмешалась в скандал, который вспыхнул вокруг мисс Украины — 2018 Вероники Дидусенко. Победительница конкурса красоты заявила, что девушка должна была тщательнее ознакомиться с контрактом.