Охлобыстин встал на защиту Асмус после её развода с Харламовым

https://static.news.ru/photo/68ebfad8-ccbf-11ea-a97f-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актёр Иван Охлобыстин в разговоре с журналистами заступился за свою коллегу Кристину Асмус, которая не так давно развелась с комиком Гариком Харламовым. Экс-жена «Бульдога» и известный своими консервативными взглядами артист работали вместе на съёмках сериала «Интерны».

По словам Охлобыстина, он относится к Асмус как родственник, и откровенные сцены в картине «Текст» с её участием этого отношения не изменили. Кроме того, артист заявил о готовности всегда оправдывать свою коллегу. Правда, сам фильм «Текст» он не смотрел — «на всякий случай».

Я знаю, что её душа — это душа чистого, красивого ребёнка. И судьба у неё непростая. И в разводе её я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за неё заступаться, она клёвая, — цитирует актёра издание «7 дней».

Как подчеркнул Охлобыстин, в карьере Асмус всё сделала самостоятельно — без чьей-либо помощи. И всё потому, что бывшая супруга Харламова — прекрасная и трудолюбивая актриса.

О разводе Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили в конце июня 2020 года. У звёздной пары есть шестилетняя дочь.

Асмус настаивает, что именно она приняла решение расстаться. Некоторые коллеги Харламова предположили, что конец браку положили откровенные съёмки Асмус в фильме «Текст». Одной из вероятных причин называли также скверный характер Харламова. В ответ комик, чтобы пресечь нарастание домыслов, предложил смакующим развод людям собственный список из трёх десятков причин. Он назвал себя тираном, мракобесом, алкашом и присовокупил к ним ещё множество нелестных эпитетов.

Как писал NEWS.ru, актёр Алексей Панин прокомментировал сообщения о своей причастности к разводу звёзд.