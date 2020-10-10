«Всё тлен»: Охлобыстин рассказал, почему общается с Ефремовым после ДТП

https://static.news.ru/photo/e36aa10c-0b3e-11eb-a251-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин рассказал, что продолжает общаться со своим другом Михаилом Ефремовым после того, как актёра посадили за смертельное ДТП. Бывший священник поддерживал друга весь судебный процесс, хотя и не оправдывал его.

Ефремов остаётся не только другом Охлобыстину, но и родственником, так как крестил дочь звёздного коллеги. И это обстоятельство, считает Охлобыстин, гораздо выше всего остального, даже по сравнению с тем, что Ефремов очутился в тюрьме.

Он — моя семья и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что всё тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный, что истина и любовь — это глаголы, а не существительные, — цитирует Охлобыстина «Петербургский дневник».

Вынесенный Ефремову приговор Охлобыстин назвал «казнью». Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режим за ДТП в центре Москвы, где по его вине погиб водитель-курьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр, шоумен и писатель Иван Охлобыстин ответил телеведущему Владимиру Соловьёву на критику по поводу Михаила Ефремова. Журналист посетовал на то, что Охлобыстин позволил своему другу Ефремову сесть пьяным за руль и убить человека.