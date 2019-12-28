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Актёр Иван Охлобыстин извинился перед женщинами «древнейшей профессии». Это произошло после того как он опубликовал пост с критикой в адрес Алёны Водонаевой. Извинения опубликованы на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Нет, не проститутка. Простите меня проститутки. У вас по нужде, а у них от жира, — заявил актёр.

Конфликт начался с заявления Водонаевой касательно абортов на территории России. Актриса призвала «не рожать этой стране рабов». На пост отреагировал Охлобыстин, который назвал Водонаеву «проституткой». В ответ девушка сравнила актёра с «типичным быдлом», сообщал NEWS.ru.