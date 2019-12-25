Звезда телешоу Алёна Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором затронула тему абортов. Она поддержала экс-главу департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая приобрела скандальную популярность после громкого заявления «государство не просило вас рожать».
К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать, — заявила светская львица.
Она не понимает, как россияне могут воспитывать трёх и четырёх детей, живя на две зарплаты. По её словам, именно из-за этого женщины имеют право делать аборт. Россиянки должны сначала получить образование, построить карьеру и только потом заводить семью.
Я презираю семьи, которые живут в нищете. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, — считает Водонаева.
В свою очередь подписчики бывшей участницы «Дома-2» посоветовали ей покинуть Россию, так как они возмущены подобными высказываниями.
Как ранее писал NEWS.ru, российский актёр Дмитрий Певцов жёстко ответил журналисту Владимиру Познеру на его слова о мракобесах и абортах. Именно так телеведущий назвал сторонников запрета прерывания беременности.
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