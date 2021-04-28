«Очень мило»: Викторию Бекхэм рассмешил неожиданный подарок Джастина Бибера

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Певец Джастин Бибер отправил Виктории Бекхэм неожиданный подарок. В своём Instagram звезда призналась, что ему удалось рассмешить её.

Жена известного футболиста давно славится любовью к высоким каблукам. Однако певец, по всей видимости, решил позаботиться о 47-летней Бекхэм и подарил ей пару Crocs, созданную в коллаборации с его брендом Drew. Эта модель была раскуплена за 90 минут после релиза, а сервис еле выдержал наплыв желающих приобрести новинку.

Это так мило со стороны Джастина. Он прислал мне кроксы, а я никогда их не носила! Эта пара заставила меня смеяться по-настоящему. Главное ведь — это задумка. В общем, спасибо тебе большое! Я не знаю, что ещё сказать по этому поводу. Это просто очень мило! — написала растроганная Бекхэм.

При этом она провела опрос среди подписчиков, которые поделились своим мнением — будет ли она носить такую обувь. 57% ответили «нет».

Ранее жители Великобритании раскритиковали модельера Викторию Бекхэм за то, что она воспользовалась помощью государства и потратила деньги налогоплательщиков на отпуска сотрудников бренда Victoria Beckham.