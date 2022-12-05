«Обычная драка»: каскадер о «постановочности» конфликта Лепса у бара Каскадер Иншаков опроверг домыслы о постановочности драки Лепса в баре

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Разговоры о «постановочности» драки между певцом Григорием Лепсом и посетителем бара в Санкт-Петербурге относятся к области домыслов, рассказал СМИ президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншанков. Эксперт уточнил, что не увидел наигранности в конфликте, а происходящее было похоже на обычную драку.

Обычная драка: размахивал руками, но не попал же. Рабочий вариант, — сказал Иншанков.

Лепс в ночь на 3 декабря подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые также приняли участие в драке.

Адвокат Сергей Жорин позже рассказал, что в эпизоде с дракой с участием Лепса полиции важно будет установить причину конфликта, от этого будет зависеть степень виновности или невиновность артиста. По его словам, правоохранители также должны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью, затем в рамках уголовного дела необходимо установить круг лиц и конкретное лицо, которое причинило вред здоровью.

Как отметил юрист, исходя из фрагмента видео, ощутимый удар нанес не Лепс, а другой человек, предположительно, телохранитель, в этом случае действия музыканта носят скорее эмоциональный характер, а не причинение урона.