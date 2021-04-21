Обвинившая артиста Морозова студентка пообещала ему продолжение

https://static.news.ru/photo/edd32a0a-a301-11eb-a1aa-96000091f725_660.jpg Александр Морозов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова в изнасиловании и избиении, пообещала ему продолжение истории. Девушка осталась крайне раздосадована тем, что не смогла обмануть полиграф и людей.

С обвинениями в адрес юмориста девушка появилась в студии «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» . В качестве доказательства, что у неё действительно был интим с артистом, она предоставила видео с телефона из номера отеля в центре Москвы. Студентка уверяла, что телефон «включился сам», когда она поставила его на зарядку, потому что аппарат «очень старый». Но так и не смогла ответить на вопрос гостей студии, кто выключил видео.

К тому же у всех возникли вопросы, почему Елизавета решилась прийти на телевидение и рассказать о случившемся на всю страну, но не набралась смелости сходить в полицию, а снять побои решилась только спустя неделю. Не ожидавшая такого напора студентка вышла из себя. Она кричала, топала ногами, не давала никому говорить. Последней каплей стали результаты проверки 22-летней соблазнительницы на полиграфе. Они показали, что Елизавета лжёт.

Молись, чтобы я не залетела! — не своим голосом кричала студентка, обращаясь к 48-летнему артисту.

Из этого большинство гостей сделали вывод, что у истории с Морозовым будет продолжение. И ожидать его можно будет на любом ТВ-шоу, где юная красотка будет доказывать, что «изнасилование» оставило свои плоды.

Как сообщалось ранее, Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова в изнасиловании и избиении, оказалась далеко не в роли победительницы. Пользователи хлёстко высмеяли студентку за желание прославиться за счёт грязного пиара.