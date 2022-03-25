Обругавший россиян Макс Барских готов прилететь в РФ за долларовый гонорар

Украинский артист Макс Барских, нелицеприятно высказавшийся о россиянах, всё же готов прибыть в Россию и дать концерт за долларовый гонорар. Это выяснил телеканал РЕН ТВ, журналисты которого сумели дозвониться до концертного директора певца и представились заказчиками.

Директору артиста Кириллу Фельдману было сказано , что выступление Барских хочет заказать богатый российский бизнесмен.

В принципе можно было бы организовать, но опять же мы должны понимать, что это за люди, — ответил на предложение директор артиста.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на новый выпад Макса Барских в сторону России. Украинский певец нелестно отозвался о работе Тимати, певицы Славы и Яны Рудковской. По его словам, музыканты, подобные Барских, ничего не создали для музыкального рынка, они просто зарабатывали деньги. Делали они это в России.

Ранее российский артист Станислав Садальский в комментарии для NEWS.ru призвал не осуждать украинского певца Макса Барских, который запретил использовать свои треки на территории России. По его словам, люди не знают всей ситуации, поэтому лучше не комментировать решение звезды.