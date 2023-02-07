Роскошный образ жизни Киркорова сравнили с поведением гастарбайтера Продюсер Рудченко сравнил роскошный образ жизни Киркорова с поведением гастарбайтера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Поездка певца Филиппа Киркорова на церемонию награждения Grammy в Лос-Анджелесе может привести к отмене артиста в России, считает продюсер Павел Рудченко. Комментируя ситуацию «Слову и Делу», он заявил, что Киркоров ведет роскошный образ жизни, который можно сравнить с поведением гастарбайтера: в России он только зарабатывает деньги, а тратить их предпочитает за границей.

Его поведение «моя хата с краю» уже становится неприемлемым. Страна и весь народ понимают, что США — это противник, который находится в противостоянии с нашим народом. А Киркоров показывает свое отношение: ему вообще все равно, он человек мира. Сами люди остро реагируют на подобные ситуации. Мне кажется, его просто сами люди скоро «отменят», — считает Рудченко.

По словам продюсера, в России хорошо работает «культура отмены», а россияне откажутся поддерживать артиста, который наплевательски относится к своим поклонникам, поэтому артисту стоит определиться со своей позицией. Рудченко отмечает, что сейчас шоу-бизнес открыт для тех артистов, которые удовлетворяют потребности народа в единении. В связи с этим такую популярность мог получить SHAMAN с его патриотическими песнями, подчеркнул он.

Сопричастные артисты в России выбиваются на первые строчки и собирают аншлаги. Мы видим это на примере SHAMAN, который на патриотических духоподъемных песнях просто сделал себе имя, — заключил продюсер.

Православный активист Михаил Феодориди, подавший иск в суд на Киркорова за выступление с крестом, ранее потребовал от артиста покаяния. Он призвал Киркорова покаяться и пообещать, что подобного больше не повторится, тогда Феодориди отзовет иск.