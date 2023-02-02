Православный активист поставил ультиматум Киркорову Православный активист Феодориди призвал Киркорова покаяться за номер с крестом, и тогда он отзовет иск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Православный активист Михаил Феодориди, подавший иск в суд на артиста Филиппа Киркорова за выступление с крестом, потребовал от него покаяния, передает Telegram-канал SHOT. По его словам, если шоумен признается в богохульстве, он отзовет свое заявление.

Можно закрыть дело до суда, если Филипп Киркоров подпишет документы о том, что он признает, что это богохульство, признает, что это глумление над крестом. Пообещает это в дальнейшем не повторять, — сказал активист.

По его мнению, слова Киркорова о том, что номер посвящен Марии Магдалине — это вранье, а по факту выступление является сатанинским обрядом. Феодориди считает, что артист в любом случае должен понести какое-то наказание за оскорбление чувств верующих.

Феодориди обратился в суд с требованием компенсации морального вреда за оскорбление религиозных чувств после выступления Киркорова с крестом. Пресс-служба Таганского суда подтвердила регистрацию гражданского иска.

26 декабря 2022 года из-за жалобы на Киркорова уже проводилась проверка по статье об оскорблении чувств верующих. Артиста хотели привлечь к ответственности из-за скандального концертного номера, когда во время исполнения песни «Мария Магдалена» он забрался на христианский крест. 10 января адвокат Добровинский сообщил, что в возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления.