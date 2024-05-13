«Обожаю»: Харламов ответил на слухи о вынужденной помолвке с Ковальчук Харламов назвал чушью сообщения, что его заставили жениться на Ковальчук

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гарик Харламов

Комик Гарик Харламов назвал лютой чушью сообщения некоторых СМИ о том, что он был вынужден сделать предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук под давлением матери, об этом он написал в своем Telegram-канале. Шоумен заявил, что подобные заявления следует расценивать как клевету и распространение заведомо ложной информации.

Обожаю. Какая лютая чушь. Вот как они это делают? — поинтересовался он.

Юморист также высмеял источник этих слухов — в статьях утверждалось, что он сам признался в этом во время участия в передаче «Ты не поверишь» на НТВ. Он подчеркнул, что единственным интервью, где он рассказал о своей личной жизни, стало шоу «Кстати» с ведущими Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. В завершение он пошутил, что написал этот пост под давлением матери.

Ранее Гарик Харламов рассказал, что во время предложения Катерине Ковальчук он встал на колено, но не смог самостоятельно подняться. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.

До этого комик опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) короткое видео с актрисой Катериной Ковальчук. Юморист акцентировал внимание зрителей на правой руке спутницы, которую украсило кольцо с большим камнем.