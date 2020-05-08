Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети. Совершенно обнажённая девушка прикрывается гитарой и мечтательно смотрит вверх.
Снимок она сопроводила стихами собственного сочинения, которые часто публикует в соцсетях.
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Елена родилась от второй жены Задорнова — Алёны Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.
Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Задорнова, дочь юмориста Михаила Задорнова, рассказала, какой была последняя просьба отца. По её словам, последние дни артиста прошли спокойно.
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