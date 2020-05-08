Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой

https://static.news.ru/photo/24ffbcbe-90ed-11ea-b041-fa163e074e61_660.jpg Михаил Задорнов Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети. Совершенно обнажённая девушка прикрывается гитарой и мечтательно смотрит вверх.

Снимок она сопроводила стихами собственного сочинения, которые часто публикует в соцсетях.

Елена родилась от второй жены Задорнова — Алёны Бомбиной. Девушка сейчас живёт на Мальте, она состоит в гражданском браке с местным мужчиной.

Дочь Задорнова окончила ГИТИС, она прекрасно владеет английским и французским языками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Задорнова, дочь юмориста Михаила Задорнова, рассказала, какой была последняя просьба отца. По её словам, последние дни артиста прошли спокойно.