«Ножки-окорочка»: пользователи Сети обсудили располневшую Настю Каменских

https://static.news.ru/photo/563d1f32-a673-11eb-876a-96000091f725_660.jpg Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Отдыхающая в Мексике украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram снимки с отдыха. Однако вместо восторженных комментариев подписчики заметили, что девушка вновь пополнела.

Закрыть глаза и раствориться в моменте, — подписала она кадр.

На фото Настя предстала в бра оттенка кэмел, а также в ярком цветном парео на бёдрах. Образ певица дополнила чёрной шляпкой. Фолловеры обратили внимание, что нога артистки, которую та выставила в разрез парео, выглядит очень упитанной.

«Что-то поправилась походу, но всё равно нормас», «Ножки толстые», «Ох, эти ляхи непобедимые», «Ножки-окорочка», написали комментаторы.

Однако нашлись и любители пышных форм, которые написали, что для них идеал фигуры именно такой. «Ножки-вкусняшки», «Идеальная», «Такая хорошенькая», «Ну очень красивая», «Самая жаркая женщина на свете», отметили поклонники Каменских.

При этом самые любопытные подписчики заметили, что под ярким парео у певицы нет белья. Как заявили в соцсети, «счастливые трусов не надевают».

Настя Каменских неоднократно выставляет в социальной сети свои откровенные фото. Девушка подчеркивает, что её красивое тело — «результат позитивных мыслей и настроя». В январе она опубликовала снимки, сделанные во время отдыха на Мальдивах. Тогда поклонники осыпали певицу комплиментами, отметив, что отдых ей пошёл на пользу — она загорела, похудела и стала просто неотразимой.