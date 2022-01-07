Новый вид деревьев назвали в честь актёра Леонардо Ди Каприо

Обнаруженное недавно в Камеруне вечнозелёное растение решили назвать в честь американского актёра Леонарда Ди Каприо. Таким образом учёные из Королевского ботанического сада Кью в Великобритании решили отметить экологический активизм американского актёра, сообщает BBC.

Обнаруженный недавно в Камеруне представитель тропической флоры Uvariopsis dicaprio — это вечнозелёное дерево с блестящими жёлтыми цветами, которые растут прямо на стволе. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Его назвали в честь Ди Каприо, чтобы отдать дать уважения актёру, который помог остановить вырубку леса Эбо, крупнейшего в Центральной Африке, — сообщает BBC.

Этим летом голливудский актёр пообещал активистке из Якутии Розе Дьячковской посодействовать решению острой проблемы Сибири — тушению лесных пожаров. Девушка писала артисту в директ в Instagram, отмечала в постах и делала всё для привлечения его внимания к проблеме.

Леонардо Ди Каприо известен миру как актёр, однако кроме этого он занимается и общественными делами. Обладатель «Оскара» является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался природных проблем Земли. В беседе с Дьячковской Ди Каприо отметил, что будет молиться за благополучие Сибири.