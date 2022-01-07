Новый вид деревьев назвали в честь актёра Леонардо Ди Каприо
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:18, 08 января 2022
Леонардо Ди КаприоФото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Обнаруженное недавно в Камеруне вечнозелёное растение решили назвать в честь американского актёра Леонарда Ди Каприо. Таким образом учёные из Королевского ботанического сада Кью в Великобритании решили отметить экологический активизм американского актёра, сообщает BBC.
Обнаруженный недавно в Камеруне представитель тропической флоры Uvariopsis dicaprio — это вечнозелёное дерево с блестящими жёлтыми цветами, которые растут прямо на стволе. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Его назвали в честь Ди Каприо, чтобы отдать дать уважения актёру, который помог остановить вырубку леса Эбо, крупнейшего в Центральной Африке, — сообщает BBC.
Этим летом голливудский актёр пообещал активистке из Якутии Розе Дьячковской посодействовать решению острой проблемы Сибири — тушению лесных пожаров. Девушка писала артисту в директ в Instagram, отмечала в постах и делала всё для привлечения его внимания к проблеме.
Леонардо Ди Каприо известен миру как актёр, однако кроме этого он занимается и общественными делами. Обладатель «Оскара» является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и ранее уже касался природных проблем Земли. В беседе с Дьячковской Ди Каприо отметил, что будет молиться за благополучие Сибири.