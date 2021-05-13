Рэп-группа «Ирина Кайратовна» высмеяла программу Соловьёва

https://static.news.ru/photo/681e86c0-b3e1-11eb-a2ff-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vrsoloviev/instagram.com

Музыканты казахстанской рэп-группы «Ирина Кайратовна» в беседе с Юрием Дудём высмеяли программу «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Их удивил состав экспертов на передаче — из шести гостей «пять за Соловьёва и один Украину представляет», которому не дают «слова сказать».

Дебаты так проходят у него (у Соловьёва. — NEWS.ru): вы гнида, ты мразь <...>, это ж прямое оскорбление, — отметили музыканты.

По их словам, если людям хочется поругаться, то можно включить «Вечер с Владимиром Соловьёвым», так как передача «вызывает ненависть». «Ирина Кайратовна» добавила, что в Казахстане с людьми так общаться не принято. Кроме того, в шоу «вДудь» они рассказали блогеру о Казахстане и проблемах республики, о гастролях с тремя треками до выпуска дебютной пластинки и о том, как проходят выступления в стране с населением около 19 млн человек.

Кроме того, рэперы объяснили, почему жителям Казахстана обязательно смотреть «Бората» и почему коллектив не очень любят госорганы. Также исполнители обсудили политическое устройство Казахстана, телеведущего Владимира Соловьёва, цензуру, заработки. Режиссёр клипов и выпусков «Ирины Кайратовны» Куаныш Бейсеков, отвечая на соответствующий вопрос Дудя, заявил, что до сих пор считает необходимым вывезти каждого гражданина Казахстана на «пару дней в Европу».

Одним из предыдущих героев «ВДудя» стал российско-бразильский художник-акционист Фёдор Павлов-Андреевич. Съёмки прошли в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Они обсудили современное искусство, уход Павлова-Андреевича с телевидения, перформанс «Подкидыш» (2003 год), цензуру, расизм в Бразилии, каминг-аут Павлова-Андреевича, политику в России, историю и многое другое.