Телеканал RTVI упрекнул новое шоу с телеведущей Ксенией Собчак. По мнению итальянского вещателя, это плагиат одного из проектов RTVI.
Программа «Док-Ток» с Собчак, по мнению обвинивших, копирует передачу Doc Talk, которую ведут муж и жена Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас, не только по названию, но и по формату. Об этом RTVI
Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Собчак будет вести шоу с Александром Гордоном. Премьера состоится 10 февраля.
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