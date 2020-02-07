https://static.news.ru/photo/ff35533a-4985-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал RTVI упрекнул новое шоу с телеведущей Ксенией Собчак. По мнению итальянского вещателя, это плагиат одного из проектов RTVI.

Программа «Док-Ток» с Собчак, по мнению обвинивших, копирует передачу Doc Talk, которую ведут муж и жена Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас, не только по названию, но и по формату. Об этом RTVI сообщает на своём сайте.

Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Собчак будет вести шоу с Александром Гордоном. Премьера состоится 10 февраля.