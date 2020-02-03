https://static.news.ru/photo/780b2d96-46bd-11ea-936d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак и Александр Гордон станут ведущими ток-шоу «Док-Ток» на Первом канале. Оно будет выходить ежедневно по вечерам. Премьера состоится 10 февраля.

Первый канал представляет новый формат — ежедневное вечернее шоу «Док-Ток». В центре внимания истории, которые вызвали в обществе большой резонанс и никого не оставили равнодушным — истории, достойные экранизации, — цитирует ТАСС пресс-службу телеканала.

Также на Первом канале свой выбор в пользу ведущих аргументировали уникальной манерой ведения шоу и неповторимой точкой зрения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на российском телевидении появится шоу с моделями plus-sizе. Премьера на телеканал «Ю» запланирована на 22 февраля.