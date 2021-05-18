Номер Манижи в полуфинале «Евровидения» оказался популярней самого шоу

https://static.news.ru/photo/bfcedd74-b89c-11eb-b204-96000091f725_660.jpg Фото: SANDER KONING / POOL/ТАСС

Запись полуфинального номера российской певицы Манижи Russian Woman («Русская женщина») на «Евровидении» набрал свыше двух млн просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав всех участников предварительного этапа и самого шоу. Полную версию концерта «открыли» 1,8 млн раз.

На втором месте среди претендентов на победу — украинская группа Go_A с с песней Shum (1,4 млн), на третьем — киприотка Елена Цагрину с композицией El Diablo (900 тысяч). Жители в РФ высоко оценили выступление Манижи на «Евровидении». Зрители на ура восприняли яркий, красочный номер певицы и саму песню, вызвавшую так много споров среди отечественных меломанов.

Песня крутая, номер классный!«, «Настоящая, смелая, талантливая!!!! Мы с тобой!», «Вот молодец!!!! ВСЯ Россия с тобой!!! Овации были сильными!!!!!!», «Манижа умничка!!! Отожгла так отожгла!!! Понравился цветной расписной наряд с русскими узорами и видео с женщиной в кокошнике на экране сцены, получилось в европейском стиле прям», «Ты красотка!!!! Супер, мощно!!!! Мурашки от русских слов на сцене Евровидения!!! Удачи! Ты супер!!!!!», пишут в комментариях.

В этом году «Евровидение» проходит в Роттердаме. Манижа выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финала, который состоится 22 мая, трансляция начнётся в 22:00.

Ранее сообщалось, что Манижа сорвала аплодисменты своим первым интервью после «Евровидения». Певица поделилась эмоциями и рассказала, какую именно мысль она хотела донести на сцене. Выступление также стало большим открытием для зарубежных СМИ. Номер представительницы РФ назвали «свежим, великолепным и актуальным».