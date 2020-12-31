Niletto предстал в образе итальянца в «Вечернем Урганте»

https://static.news.ru/photo/721d0d84-4be7-11eb-a19e-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Данил Прытков, известный как Niletto, предстал в образе итальянца в шоу «Вечерний Ургант». Он исполнил свой хит вместе с Клавой Кока на итальянском языке.

В песне «Краш» певцы кардинально сменили имидж. Клава Кока предстала перед публикой в вечернем чёрном платье в пол с мятным боа. А Nilletto сменил привычный спортивный костюм на яркую рубаху канареечного цвета и надел винтажные солнцезащитные очки.

На голове популярного артиста вместо привычной шапочки красовалась пышная причёска с густой чёлкой. И только один элемент выдавал привычного всем исполнителя — заправленные в носки брюки.

Хит «Краш» певцы исполнили в ретростиле, чем полностью покорили публику.

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