Николаев необычным способом поздравил Королёву с днём рождения

https://static.news.ru/photo/53d8be3a-a341-11ea-91e9-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Игорь Николаев решил оригинальным способом поздравить свою бывшую супругу с 47-летием. Он опубликовал фото ржавой машины, на которой изображена юная Наташа Королёва.

По словам музыканта, он случайно нашёл снимок народного творчества в Интернете, после чего решил порадовать бывшую супругу.

Это и есть народная любовь и память, которая хранит песни про маленькую страну, про жёлтые тюльпаны и ещё много песен, которые я для тебя написал. С днём рождения, Наташа, — написал музыкант под своим постом.

Как ранее писал NEWS.ru, Королёва прокомментировала скандал, разгоревшийся после высказывания её мужа Тарзана о сложном финансовом положении артистов. Она отметила, что эти слова были сильно преувеличены и их не стоит принимать всерьёз.