«Никогда не вернется»: Успенская рассказала о признании Пугачевой Любовь Успенская рассказала о намерении Пугачевой никогда не возвращаться на сцену

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва

Любовь Успенская рассказала, что Алла Пугачева никогда больше не намерена возвращаться на сцену. Об этом певица сказала, когда Успенская предложила ей спеть дуэтом, пишет «МК».

Предложение примадонне отечественной эстрады исполнительница шансона сделала недавно, но Пугачева вежливо отказалась, что стало для Успенской несколько неожиданным.

Она сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии. Я ей возразила: «Я думала, что ты, Алла, будешь петь до конца своих дней и умрешь на сцене!» — рассказала Успенская.

Однако в первый момент, говорит артистка, Пугачева ее шутки не поняла и решила, что речь идет о том, что она умрет завтра на сцене.

Я ей пояснила, что имела в виду, что хотела сказать. Что она будет петь до ста лет петь, а потом умрет на сцене. Алла сначала не поняла моей шутки, — пояснила певица.

Артистка рассказала, что всегда ладила с популярной певицей, Пугачева оказалась одной из первых, кто протянул ей руку помощи, когда Успенская вернулась из США. Певица рассказала, что она пела песни Пугачевой в ресторане, а та, как выяснилось, слушала ее композиции в России.

Я всегда пела ее песни в ресторане. Знаю, что и Пугачева всегда восхищалась моим талантом. Она не стеснялась говорить, что в те моменты, когда ей было плохо и тяжело, она уезжала на машине, включала мои песни и приходила в себя. Алла лично говорила мне об этом неоднократно, — сообщила Успенская.

Ранее адвокат Андрей Алешкин рассказал, что несмотря на недавнее заявление о ликвидации ООО «АБП», певица Алла Пугачева продолжает получать доход от деятельности в России благодаря ИП, приносящему до 60 млн рублей в год. Артистка будет связана бизнес-проектами с РФ до тех пор, пока не закроет здесь ИП и не отзовёт разрешение на использование ее имени у обувного бренда.