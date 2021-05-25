Никаса Сафронова обвинили в удерживании брата в психбольнице

https://static.news.ru/photo/5bd9f82e-bd71-11eb-9d5b-96000091f725_660.jpg Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, представившаяся гражданской женой старшего брата художника Никаса Сафронова — Анатолия, обвинила известного мастера кисти в удерживании родственника «в какой-то темнице». По её словам, мужчина находится в психиатрической больнице, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT. Собеседница не назвала своё имя, по её словам, Никас Сафронов решился на такой шаг якобы из-за квартиры в Москве.

Она добавила , что 72-летний Анатолий Сафронов якобы пропал в середине апреля и с тех пор о нём ничего не известно. По её словам, всему виной споры родственников из-за дорогой недвижимости в центре столицы. Она отметила, что ещё в 2009-м братья заключили между собой договор мены. Одному переходила квартира на Баррикадной, другому — на Никитском бульваре. Но через девять лет художник якобы обманным путём расторг соглашение и присвоил себе квадратные метры Анатолия, а последний узнал об этом только сейчас и начал борьбу за свою собственность, но через некоторое время исчез.

В разговоре с журналистами Никас Сафронов все претензии отверг, заявив, что у брата нет гражданской супруги, а эта женщина — мошенница.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, сколько у него детей. При этом он подчеркнул, что решил общаться не со всеми своими наследниками. Он никогда не скрывал, что он очень любит женщин. В официальном браке мужчина состоял дважды, при этом первый союз продлился 20 дней, а второй — один год.