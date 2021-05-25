Никаса Сафронова обвинили в удерживании брата в психбольнице

Женщина, представившаяся гражданской женой старшего брата художника Никаса Сафронова — Анатолия, обвинила известного мастера кисти в удерживании родственника «в какой-то темнице». По её словам, мужчина находится в психиатрической больнице, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT. Собеседница не назвала своё имя, по её словам, Никас Сафронов решился на такой шаг якобы из-за квартиры в Москве.
Она
В разговоре с журналистами Никас Сафронов все претензии отверг, заявив, что у брата нет гражданской супруги, а эта женщина — мошенница.
Ранее художник Никас Сафронов рассказал, сколько у него детей. При этом он подчеркнул, что решил общаться не со всеми своими наследниками. Он никогда не скрывал, что он очень любит женщин. В официальном браке мужчина состоял дважды, при этом первый союз продлился 20 дней, а второй — один год.