«Штук тридцать»: Никас Сафронов рассказал, сколько у него детей

https://static.news.ru/photo/915a427c-9375-11eb-a7c4-96000091f725_660.jpg Никас Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художник Никас Сафронов рассказал, сколько у него детей. При этом он подчеркнул, что решил общаться не со всеми своими наследниками.

Сафронов никогда не скрывал, что он очень любит женщин. При этом в официальном браке художник состоял лишь дважды, при этом первый союз продлился 20 дней, а второй — один год. Других отношений живописец не регистрировал. При этом точное число муз не считал, а количество детей знает несколько приблизительно. Тем не менее названная Сафроновым цифра впечатляет.

Детей у меня много. Объявившихся — штук 30, но я общаюсь с шестерыми: Лука — самый большой и любимый, Дима, который появился из Таллина, Стефано — мой законный сын. Юлечка есть, Саша ещё есть. Они мои, но я их не воспитывал, теперь пытаюсь компенсировать помощью, — признался художник в эфире проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro.

По словам 64-летнего Сафронова, он и сейчас рад «искуситься» — только бы находились те, кого хочется искушать. Более того, по словам художника, именно сейчас он абсолютно созрел для брака.

Ранее заслуженный художник РФ Никас Сафронов заявил, что с певицей Азизой шоу «Маска» было бы «ещё более ярким». По его словам, исполнительнице, которая «выступала прекрасно», было обидно, что её так рано рассекретили. Об этом писал NEWS.ru.