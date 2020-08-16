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Шоу-бизнес

«Никак не нажрутся»: Галкин назвал главную проблему России

16:12, 16 августа 2020
Максим Галкин Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин выступил в поддержку экоактивистов, защищающих гору Куштау в Башкирии. В своём видеообращении он указал, что самой главной проблемой России является то, что «богатые никак не нажрутся».

В Сети появился ролик, на котором Максим Галкин призывает сохранить шихан Куштау. По его словам, Башкирская содовая компания своими работами на горе попросту уничтожает лицо Башкирии.

Шиханы — это не просто уникальный геологический и исторический памятник природы, но и наше народное достояние, — заметил Галкин.

По его словам, главной проблемой России является не число бедных, а то, что богатым всегда мало. Артист добавил, что если сейчас содовая компания уничтожит шихан, то потомкам нечего будет передать в наследие.

Проблема России не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся, — заявил Галкин.

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Как писал NEWS.ru, 15 августа на горе Куштау в Башкирии мужчины в камуфляжной одежде и надписью «Охрана» напали на палаточный городок экоактивистов. На место стычки выехали сотрудники ОМОН. Очевидцы сообщали, что лагерь и защитников окружили со всех сторон, на помощь ЧОП пришли ещё человек 30 спортсменов. Кроме того, против активистов применили газовые баллончики.

Ранее защитники башкирских шиханов (горы Куштау, Торатау и Юрактау) разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. Башкирская содовая компания намерена добывать из этой горы сырьё для производства соды, писал NEWS.ru.

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