«Ничего не случилось»: концертный директор Алибасова опроверг его пропажу

https://static.news.ru/photo/7fb33cce-a8be-11ea-84cd-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Музыкальный продюсер Бари Алибасов никуда не пропадал в канун своего дня рождения. Об этом заявил его концертный директор Виталий Фроликов.

По его словам, шоумен не появлялся на публике намеренно, так как не хотел отмечать этот праздник, по крайней мере — публично.

Он никуда не пропал. У него всё нормально, ничего не случилось. Бари жив и здоров, — сказал Фроликов телеканалу «Звезда».

Ранее пиар-директор Алибасова сообщил об исчезновении продюсера. С 4 июня тот ни разу не выходил на связь.

Позже, как писал NEWS.ru, адвокат шоумена Сергей Жорин поспешил успокоить общественность. По его словам, шоумен решил отметить праздник в уединении, а не отвечать на беспрерывные звонки желающих его поздравить. Таинственное «исчезновение» Алибасова происходит каждый год, заверил он.

6 июня Алибасову исполнилось 73 года.