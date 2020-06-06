Адвокат Жорин рассказал о причине «побега» Алибасова

https://static.news.ru/photo/ff4adb4a-a87d-11ea-b8ef-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов не в первый раз сбегает от людей в свой день рождения. Продюсер просто хочет побыть один в свой праздник, а не отвечать на беспрерывные звонки желающих его поздравить.

Таинственное «исчезновение» Алибасова происходит каждый год.

Просто по традиции, он мне сам советовал несколько лет назад телефон убирать, потому что либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день на телефоне, — рассказал Пятому каналу адвокат Сергей Жорин.

Алибасов уже вошёл во вкус, попадая в различного рода неожиданные ситуации, шутит юрист. И ничего из ряда вон выходящего Жорин накануне дня рождения продюсера не замечал. А необычное поведение музыканта он считает его особенностью.

Из проблем у музыканта сейчас вопрос с квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной, по которой к нему имеют претензии несколько человек. Но это вряд ли может служить причиной его бегства. Странные «квартирные» истории не первый раз встречаются в жизни продюсера.

Жорин абсолютно уверен, что вскоре Алибасов появится целый и невредимый.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пиар-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера накануне дня рождения. 6 июня музыканту исполнилось 73 года, однако отмечать эту дату он будет, по всей видимости, вдали от близких. Всё дело в том, что Алибасов с 4 июня ни разу не выходил на связь.