Директор Алибасова сообщил о его исчезновении

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

PR-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера накануне дня рождения. 6 июня музыканту исполнилось 73 года, однако отмечать эту дату он будет по всей видимости вдали от близких. Всё дело в том, что Алибасов с 4 июня ни разу не выходил на связь. Предположительно, его мог увезти в неизвестном направлении Бари-младший.

Сейчас о судьбе продюсера ничего не известно. Сам Бари-младший что-то скрывает и ничего не рассказывает, — рассказал Вадим Горжанкин Teleprogramma.pro.

В Сети предполагают, что причиной внезапного отъезда продюсера может быть скандал с квартирой Шукшиных, которую Алибасов переписал на своего помощника Сергея Моцаря.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось двойняшкам дочери артистки Маши — Фоме и Фоке. Позднее выяснилось, что Алибасов переписал имущество на помощника.

Ранее младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться за счёт знаменитой фамилии, писал NEWS.ru.