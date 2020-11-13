«Ничего не было»: Борщёва рассказала, что Хрусталёв проверялся на COVID-19

https://static.news.ru/photo/564fa270-26d9-11eb-a330-fa163e074e61_660.jpg Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Близкая подруга госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталёва юмористка Елена Борщёва сообщила, что комик регулярно сдавал анализы на коронавирус.

Артистка обескуражена новостями о состоянии Хрусталёва, так как, по её словам, у него не было проблем со здоровьем, к тому же ему часто делали тесты на COVID-19 на работе, передаёт Пятый канал.

Его постоянно проверяют на работе, и у него ничего не было, — поделилась Борщёва.

Ранее стало известно, что Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, источник сообщил, что 41-летний телеведущий Дмитрий Хрусталёв перед госпитализацией попал в автомобильную аварию, но ДТП было незначительным.

Телеведущий Иван Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталёва. По его словам, медики пока не могут поставить диагноз.