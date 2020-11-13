«Ничего не было»: Борщёва рассказала, что Хрусталёв проверялся на COVID-19

Близкая подруга госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталёва юмористка Елена Борщёва сообщила, что комик регулярно сдавал анализы на коронавирус.
Артистка обескуражена новостями о состоянии Хрусталёва, так как, по её словам, у него не было проблем со здоровьем, к тому же ему часто делали тесты на COVID-19 на работе,
Его постоянно проверяют на работе, и у него ничего не было, — поделилась Борщёва.
Ранее стало известно, что Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, источник сообщил, что 41-летний телеведущий Дмитрий Хрусталёв перед госпитализацией попал в автомобильную аварию, но ДТП было незначительным.
Телеведущий Иван Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталёва. По его словам, медики пока не могут поставить диагноз.