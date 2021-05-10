«Ни стыда ни совести»: поклонников возмутило фото обнажённой Волочковой

https://static.news.ru/photo/f99999a4-b248-11eb-8ff9-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram откровенной фотографией с отдыха на Мальдивах, которая возмутила поклонников.

На снимке звезда позирует на фоне моря в розовых плавках, белой рубашке и с обнажённой грудью, которую слегка прикрывает ладонями. По мнению некоторых подписчиков, у неё не осталось «ни стыда ни совести».

Просто радуйтесь каждому мгновению жизни! — написала Волочкова под фото.

Фанаты считают , что балерина сильно переборщила с откровенностью. Некоторые и вовсе назвали фотографию кошмаром, подчеркнув, что им стыдно за артистку.

А потом с Мальдив в храм и по святым местам, рассказы о том, как молилась, целование икон... Цирк, просто цирк, — отметила одна из поклонниц.

Ранее Волочкова вступила в перебранку с подписчиками в Instagram. Те выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили Волочкову в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег.