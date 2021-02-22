Невестка Валерии продемонстрировала «аномальную» талию

https://static.news.ru/photo/fe7db748-75bc-11eb-a5fc-96000091f725_660.jpg Фото: lianashulginaa/instagam.com

Супруга Арсения Шульгина Лиана опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Невестка Валерии 1 января родила дочь, однако уже готова похвастаться стройностью.

Её талия — аномалия, — написала Лиана под снимком.

Подписчиков удивила фигура девушки, которая совсем недавно стала матерью.

Мать, ты вообще рожала? Выглядишь шикарно, — написал один из комментаторов.

Другая подписчица заметила, что о такой фигуре после родов мечтают многие.

В свою очередь Лиана заявила, что не занимается спортом и не носит корсет.

Я скинула всего 6 кг за 1,5 месяца, ничего сверхъестественного не вижу, — подчеркнула она.

Невестка Валерии добавила, что теряет много калорий из-за грудного вскармливания.

Ранее NEWS.ru писал, что пианист Арсений Шульгин вместе с женой Лианой сводили новорождённую дочь Селин на плановый осмотр к врачу.

Лиана Шульгина (Волкова) родилась и несколько лет прожила в Улан-Удэ. Родители невестки Валерии — Алексей и Вера — тоже из Бурятии. Там они начали заниматься бизнесом в сфере розничных продаж. Спустя какое-то время семья Волковых переехала в Благовещенск. Потом дела заставили их часто бывать в Москве, где и познакомились Лиана и Арсений. Свадьбу влюблённые сыграли осенью 2020 года, а в первый день нового 2021 года у них родилась Селин.